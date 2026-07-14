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14 липня 2026, 20:26

Смертельна суперечка за мотоцикл: в Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого

14 липня 2026, 20:26
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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В Івано-Франківську поліцейські затримали 19-річного місцевого жителя, якого підозрюють у замаху на вбивство знайомого

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Під час конфлікту через гроші за мотоцикл місцевий мешканець завдав 31-річному чоловікові ножових поранень у шию. Потерпілого госпіталізували, медикам вдалося врятувати йому життя.

Інцидент стався 7 липня на території одного з гаражних кооперативів міста. За даними слідства, обидва чоловіки перебували в автомобілі потерпілого, коли між ними виникла суперечка через кошти за мотоцикл.

Під час конфлікту 19-річний молодик дістав ніж і завдав водієві два удари — в ділянку шиї та вуха.

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування нападника та затримали його. Слідчі вже повідомили йому про підозру. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що 11 липня до поліції надійшло повідомлення про подію, що сталася біля одного з будинків у місті Слобожанське Харківської області.

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