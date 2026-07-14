У Херсоні окупанти атакували дронами маршрутку та приватне авто

Фото: Херсонська ОВА

У центрі Херсона російські війська атакували дронами маршрутку і авто, є постраждалі

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews .

По маршрутці вдарили орієнтовно о 14:15. Спершу було відомо про двох постраждалих – 54-річного чоловіка та 72-річну жінку. Вони дістали вибухові травми й контузії. Крім того, у чоловіка – уламкові поранення тулуба, голови та кінцівок. Постраждалі перебувають у лікарні.

Пізніше в ОВА поінформували, що до лікарні доставили ще одну постраждалу через російський дроновий удар по маршрутці. 59-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Вона отримує допомогу.

За інформацією ОВА, орієнтовно о 15:00 російські війська атакували дроном автівку у центрі Херсона. Через ворожий удар 52-річний чоловік отримав множинні уламкові поранення рук, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. "Швидка" надала постраждалому меддопомогу на місці.

Нагадаємо, що 14 липня окупанти скерували керовану авіацію по населеному пункту Дергачівської громади. Зруйновано приватні будинки, пошкоджені прилеглі домоволодіння та господарські приміщення.