13:25  14 липня
На Львівщині через негоду знеструмлено 117 населених пунктів
11:11  14 липня
Підлила отруту в напій військового: агентку РФ судитимуть в Ужгороді
08:59  14 липня
"Він мене розлютив": Чісора розкрив деталі розмов з Усиком про пояс IBF
UA | RU
UA | RU
14 липня 2026, 18:07

У Херсоні окупанти атакували дронами маршрутку та приватне авто

14 липня 2026, 18:07
Читайте также на русском языке
Фото: Херсонська ОВА
Читайте также
на русском языке

У центрі Херсона російські війська атакували дронами маршрутку і авто, є постраждалі

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

По маршрутці вдарили орієнтовно о 14:15. Спершу було відомо про двох постраждалих – 54-річного чоловіка та 72-річну жінку. Вони дістали вибухові травми й контузії. Крім того, у чоловіка – уламкові поранення тулуба, голови та кінцівок. Постраждалі перебувають у лікарні.

Пізніше в ОВА поінформували, що до лікарні доставили ще одну постраждалу через російський дроновий удар по маршрутці. 59-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Вона отримує допомогу.

За інформацією ОВА, орієнтовно о 15:00 російські війська атакували дроном автівку у центрі Херсона. Через ворожий удар 52-річний чоловік отримав множинні уламкові поранення рук, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. "Швидка" надала постраждалому меддопомогу на місці.

Нагадаємо, що 14 липня окупанти скерували керовану авіацію по населеному пункту Дергачівської громади. Зруйновано приватні будинки, пошкоджені прилеглі домоволодіння та господарські приміщення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти Херсон дрон маршрутка
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
У Полтаві чоловік заради відстрочки "зробив дітей молодше"
14 липня 2026, 19:05
Жахливі знущання протягом років: у Львові засудили чоловіка, що ґвалтував малолітню доньку
14 липня 2026, 18:53
На Вінниччині вчителі врятували дитину від вітчима-ґвалтівника
14 липня 2026, 18:39
Зберігав та поширював дитячу порнографію: львівського посадовця взяли під варту
14 липня 2026, 18:34
Металевими ножицями у груди: на Харківщині жінка намагалася вбити знайомого
14 липня 2026, 17:52
ДТП у Черкасах: мотоцикліст потрапив до лікарні після зіткнення з "Renault"
14 липня 2026, 17:45
У Києві на території підприємства знайшли бойову частину та уламки ракети
14 липня 2026, 17:35
Авіаудар по Харківщині: загинула жінка, четверо людей постраждали
14 липня 2026, 17:29
Верховна Рада підтримала легалізацію порно в Україні
14 липня 2026, 17:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Всі публікації »
Остап Яриш
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »