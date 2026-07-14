Бердянськ у темряві: в окупованому місті зафіксували масштабне знеструмлення
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області фіксують масові відключення електроенергії
Про це повідомила Бердянська МВА, передає RegioNews.
"У тимчасово окупованому Бердянську сталося масштабне відключення електроенергії”, - йдеться в повідомленні.
Місцеві жителі повідомляють про повну відсутність електропостачання у різних районах міста.
Повідомляється, що відключення має масовий характер і охопило практично весь Бердянськ.
Причини знеструмлення наразі невідомі.
Нагадаємо, що через масований комбінований удар вночі 2 липня у столиці були пошкоджені енергетичної енергооб’єкти ДТЕК.
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