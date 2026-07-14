ДТП у Черкасах: мотоцикліст потрапив до лікарні після зіткнення з "Renault"

Фото: поліція Черкаської області

13 липня на перехресті вулиць Дахнівська та Соснівська у Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля “Renault Kangoo” та мотоцикла “Shineray XY250GY-9A”

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Водій мотоцикла госпіталізований до лікарні.

За попередніми даними, 70-річний водій під час виконання маневру повороту ліворуч не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з 45-річним мотоциклістом.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Києві 14 липня сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Луговій.