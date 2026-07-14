ДТП у Черкасах: мотоцикліст потрапив до лікарні після зіткнення з "Renault"
13 липня на перехресті вулиць Дахнівська та Соснівська у Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля “Renault Kangoo” та мотоцикла “Shineray XY250GY-9A”
Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.
Водій мотоцикла госпіталізований до лікарні.
За попередніми даними, 70-річний водій під час виконання маневру повороту ліворуч не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з 45-річним мотоциклістом.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у Києві 14 липня сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Луговій.
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