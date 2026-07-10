Росіяни вдарили по житлових будинках Краматорська: серед чотирьох загиблих є дитина
У Краматорську на Донеччині внаслідок російського обстрілу загинули четверо людей, серед яких дитина 2011 року народження. Ще дев'ятеро людей зазнали травм
Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.
Після ворожої атаки у житлових будинках виникли три осередки пожеж. Горіли квартири та балкони багатоповерхівок.
Попри загрозу повторних російських ударів, рятувальники ліквідували всі займання та надали домедичну допомогу трьом постраждалим.
Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Нагадаємо, що увечері 10 липня росіяни вдарили по центру Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждало 16 людей.
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