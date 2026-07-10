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10 липня 2026, 21:25

Генштаб підтвердив удар по одному з найбільших НПЗ в РФ

10 липня 2026, 21:25
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Фото з відкритих джерел
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У Генштабі підтвердили, що в ніч на 10 липня Сили оборони атакували 18 російських суден, кілька великих нафтопереробних заводів, терміналів та складів із пальним. Зокрема, один із найбільших НПЗ росіян

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Українські захисники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї у ніч на 10 липня. На території підприємства росіяни переробляють до 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Тепер там сталась пожежа.

Зокрема, під удар українських військових потрапили об'єкти у Ростовській області. Стались пожежі на нафтовому терміналі "Курганнефтепродукт" у Таганрозі, а на нафтобазі "Азовнефтепродукт" в Азові після вибухів піднявся дим.

Також Сили оборони атакували комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області. Це підприємство задіяне у посточаннях для армії окупантів. Там переробляють близько 7 мільйонів тонн газового конденсату.

Крім того, українські сили уразили 18 суден:

  • 13 танкерів;
  • 3 суховантажі;
  • 1 паром;
  • 1 допоміжне судно.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - кажуть в Генштабі.

Нагадаємо,що у Генеральному штабі Збройних сил України 6 липня підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу на відстані майже 2 500 км від державного кордону України.

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