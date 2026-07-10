Смертельна ДТП на АЗС у Києві: суд виніс вирок водію, внаслідок дій якого загинув його 17-річний брат

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві суд виніс вирок 24-річному водієві, який у 2023 році на великій швидкості врізався в автозаправну станцію, спричинивши масштабну пожежу та загибель свого 17-річного брата

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Чоловіка визнали винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смертельних наслідків, і засудили до трьох років позбавлення волі.

Смертельна ДТП сталася у липні 2023 року.

Тоді водій, керуючи автомобілем Audi TT, рухався Броварським проспектом у напрямку вулиці Будівельників зі швидкістю 83–98 км/год при дозволеній швидкості 50 км/год.

Маневруючи смугами руху та наближаючись до АЗС, внаслідок перевищення швидкості він не впорався з керуванням та влетів у дві колонки АЗС та машини, які перебували на заправці.

Внаслідок цього пасажир Ауді – молодший брат водія, отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких через декілька днів помер у лікарні. Сам водій отримав 60% опіків тіла.

Під час пожежі, спричиненою ДТП, на АЗС було знищено та пошкоджено 7 автомобілів та АЗС.

Суд визнав водія Audi винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, з забороною на керування транспортними засобами на 2 роки.

Нагадаємо, що у травні 2024 року прокуратура направила в суд обвинувальний акт щодо 22-річного водія кабріолета Audi, який у 2023 році на швидкості влетів у автомобільну заправку, після чого стався вибух та масштабна пожежа.