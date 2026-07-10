Дорожчий проїзд та нові проїзні: як зміняться ціни на транспорт у Києві з 15 липня

Фото: КМДА

У Києві проїзд у громадському наземному та підземному громадському транспорті з 15 липня коштуватиме 30 гривень

Про це йдеться у розпорядженні №145 ,київського міського голови Віталія Кличка, передає RegioNews .

У розпорядженні зазначається, що проїзд в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 грн.

Тарифи почнуть діяти з 15 липня.

Якщо купувати поїздки наперед у додатку "Київ Цифровий", ціна буде меншою – від 28,90 грн (від 10 поїздок) до 25 грн (при купівлі 50 поїздок).

Із 1 серпня з'явиться новий квиток на 90 хвилин за 60 грн. Він дозволить необмежену кількість пересадок на будь-який комунальний транспорт протягом півтори години.

Також збільшиться вартість проїзних квитків. На 24 години вони коштуватимуть 375 грн, на 48 годин - 563, на 72 години - 750 грн. Місячний безлімітний проїзний коштуватиме 3656 грн, студентський – 1828 грн, учнівський – 914 грн.

Поїздки, куплені до 14 липня можна буде використати до 14 вересня 2026 року.

Нагадаємо, що раніше у Києві пропонували встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.