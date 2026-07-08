11:29  08 липня
В Одесі чоловік зачинився у перукарні з двома людьми: деталі від поліції
09:58  08 липня
На Львівщині нетверезий мотоцикліст потрапив у ДТП: загинув пасажир
00:55  08 липня
Блогер Богдан Шелудяк опинився під крапленицею: він пояснив чому
UA | RU
UA | RU
08 липня 2026, 13:08

У Києві біля газорозподільної станції вибухнув БпЛА: є постраждалі

08 липня 2026, 13:08
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Деснянському районі Києва внаслідок падіння ворожого безпілотника постраждали двоє людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням міського голову Віталія Кличка.

За його словами, обох постраждалих госпіталізували.

За попередньою інформацією, БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції. На місце події вирушили екстрені служби.

Наразі інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 8 липня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки виникли пожежі у Святошинському та Деснянському районах міста. Загинула одна людина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ війна БПЛА вибух російська армія постраждалі
Росія вдарила дроном по бригаді енергетиків на Полтавщині: є поранені
08 липня 2026, 12:06
Росія вдарила по п'ятиповерхівці у Харкові: двоє людей загинули, 19 постраждали
08 липня 2026, 10:47
РФ запустила по Україні 169 дронів і балістичні ракети: є влучання
08 липня 2026, 08:44
Всі новини »
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
ДПСУ пояснила, як підозрювана у замаху на Єрмолаєва в Монако потрапила до України
08 липня 2026, 12:57
У війську за все відповідає командир. А хто відповідає за країну?
08 липня 2026, 12:44
У Криму біля російських військових частин пролунали вибухи
08 липня 2026, 12:30
Росія вдарила дроном по бригаді енергетиків на Полтавщині: є поранені
08 липня 2026, 12:06
ССО уразили два нафтопереробні заводи РФ у Татарстані
08 липня 2026, 11:43
В Одесі чоловік зачинився у перукарні з двома людьми: деталі від поліції
08 липня 2026, 11:29
"Шанси є": Буданов розповів, коли може завершитися активна фаза війни
08 липня 2026, 11:10
Росія вдарила по п'ятиповерхівці у Харкові: двоє людей загинули, 19 постраждали
08 липня 2026, 10:47
В Одесі невідомий захопив двох людей у заручники в перукарні
08 липня 2026, 10:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Павло Казарін
Севгіль Мусаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »