У Києві біля газорозподільної станції вибухнув БпЛА: є постраждалі
У Деснянському районі Києва внаслідок падіння ворожого безпілотника постраждали двоє людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням міського голову Віталія Кличка.
За його словами, обох постраждалих госпіталізували.
За попередньою інформацією, БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції. На місце події вирушили екстрені служби.
Наразі інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, в ніч на 8 липня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки виникли пожежі у Святошинському та Деснянському районах міста. Загинула одна людина.
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