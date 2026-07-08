ССО уразили два нафтопереробні заводи РФ у Татарстані

Фото: ССО

У ніч на 8 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій заявили про ураження двох нафтопереробних підприємств Росії у Нижньокамську, що в Республіці Татарстан

Про це повідомила пресслужба ССО, передає RegioNews.

Йдеться про нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" та підприємство "ТАИФ-НК". На об’єктах виникли пожежі.

У ССО зазначили, що "ТАНЕКО" є одним із найбільших і найсучасніших нафтопереробних заводів РФ із глибиною переробки до 99%.

"ТАИФ-НК" – друге велике нафтопереробне підприємство Нижньокамська, потужність якого становить до 8,5 млн тонн переробки нафти на рік.

У Силах спеціальних операцій заявили, що продовжують удари по об’єктах нафтової галузі Росії, яку назвали критично важливою для економіки та військового потенціалу країни.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на РФ з метою спонукання до закінчення війни.

Зокрема, цього тижня СБУ вже провела операцію на військовому аеродромі "Саки", розташованому в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено п’ять влучань безпілотників у ангари.

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