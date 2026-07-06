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06 липня 2026, 11:02

У Полтаві чоловіку, який відрубав дружині два пальці, дали умовний термін

06 липня 2026, 11:02
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Шевченківський районний суд Полтави виніс вирок 51-річному місцевому жителю, який під час сімейної сварки завдав тяжких тілесних ушкоджень своїй дружині. Попри обвинувальний вирок, чоловіка звільнили від реального відбування покарання з іспитовим строком

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Інцидент стався 10 травня 2026 року.

За даними слідства, чоловік, колишній військовослужбовець з інвалідністю ІІ групи, перебував удома разом із дружиною та знайомими, вживаючи алкоголь. Близько 20:00, коли він заснув, дружина спробувала його розбудити. У відповідь на зауваження чоловік проявив агресію та схопив мачете, яке отримав у подарунок від побратима, після чого завдав жінці ударів по голові та руці.

Унаслідок нападу 38-річна потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму, перелом лобної кістки та травматичну ампутацію двох пальців лівої руки.

Спочатку справу було відкрито за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, однак згодом кваліфікацію змінено на умисне тілесне ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Під час судового засідання обвинувачений визнав провину та розкаявся, пояснивши свої дії алкогольним сп’янінням. Він попросив вибачення у дружини, а потерпіла підтвердила примирення та просила суд призначити покарання з випробувальним строком.

Суд врахував щире каяття, позицію потерпілої, наявність малолітньої дитини, інвалідність обвинуваченого та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Водночас чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Також суд зобов’язав його пройти тримісячну програму для кривдників. Після перебування в СІЗО понад півтора місяця обвинуваченого звільнили безпосередньо в залі суду.

Нагадаємо, на Київщині прокурори повідомили про підозру 70-річному чоловіку, який організував замах на вбивство колишньої дружини. Підозрюваний прожив із жінкою 33 роки та мав із нею двох спільних синів. Після розлучення між ними виник конфлікт через майно та особисті неприязні стосунки.

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