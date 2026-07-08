ДПСУ пояснила, як підозрювана у замаху на Єрмолаєва в Монако потрапила до України
Підозрювана у скоєнні замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако Анастасія Березовська законно перетнула державний кордон України
Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
У ДПСУ зазначили, що Березовська в'їхала в Україну 1 липня через один із пунктів пропуску. На момент проходження прикордонного контролю жодних обмежень для її в'їзду не існувало.
Також у відомстві наголосили, що під час перевірки не було жодних спрацювань у базах даних, зокрема Інтерполу, які б свідчили про її міжнародний розшук.
У Держприкордонслужбі пояснили, що всі пункти пропуску України підключені до бази даних Інтерполу, що дає змогу в режимі реального часу перевіряти осіб, транспортні засоби та документи, які перебувають у міжнародному розшуку.
Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у причетності до замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.
Правоохоронці оголосили підозру двом затриманим – колишньому співробітнику правоохоронних органів та чинному співробітнику ГУР. За даними слідства, підозрювані вбили Березовську після її повернення до України автобусом.
Нагадаємо, вибух стався у понеділок, 29 червня, незадовго до 21-ї години. Ціллю нападу був Єрмолаєв. Унаслідок вибуху пакунка з вибухівкою постраждали троє людей – сам бізнесмен, його супутниця та син-підліток
Що відомо про Вадима Єрмолаєва
Бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф".
Підприємницьку діяльність розпочав у 1990-х роках. У 1995 році створив компанію "Primus inter pares", яка згодом була перетворена на торгово-промислову корпорацію "Алеф".
Корпорація є одним із найбільших приватних бізнес-об’єднань у Дніпрі та реалізувала низку масштабних девелоперських проєктів, зокрема торговельно-офісні комплекси та житлову нерухомість.
Єрмолаєв вважається одним із найвпливовіших забудовників Дніпра та регулярно входив до рейтингів найбагатших людей України за версіями українських бізнес-видань.
У 2023 році проти нього були запроваджені персональні санкції РНБО через діяльність алкогольного бізнесу в окупованому Криму.
Також він був одним із фігурантів розслідування "Батальйон Монако", присвяченого українським бізнесменам і політикам, які проживали на Лазуровому узбережжі під час повномасштабної війни.