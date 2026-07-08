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08 липня 2026, 12:57

ДПСУ пояснила, як підозрювана у замаху на Єрмолаєва в Монако потрапила до України

08 липня 2026, 12:57
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Підозрювана у скоєнні замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако Анастасія Березовська законно перетнула державний кордон України

Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

У ДПСУ зазначили, що Березовська в'їхала в Україну 1 липня через один із пунктів пропуску. На момент проходження прикордонного контролю жодних обмежень для її в'їзду не існувало.

Також у відомстві наголосили, що під час перевірки не було жодних спрацювань у базах даних, зокрема Інтерполу, які б свідчили про її міжнародний розшук.

У Держприкордонслужбі пояснили, що всі пункти пропуску України підключені до бази даних Інтерполу, що дає змогу в режимі реального часу перевіряти осіб, транспортні засоби та документи, які перебувають у міжнародному розшуку.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у причетності до замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Правоохоронці оголосили підозру двом затриманим – колишньому співробітнику правоохоронних органів та чинному співробітнику ГУР. За даними слідства, підозрювані вбили Березовську після її повернення до України автобусом.

Нагадаємо, вибух стався у понеділок, 29 червня, незадовго до 21-ї години. Ціллю нападу був Єрмолаєв. Унаслідок вибуху пакунка з вибухівкою постраждали троє людей – сам бізнесмен, його супутниця та син-підліток

Що відомо про Вадима Єрмолаєва

Бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф".

Підприємницьку діяльність розпочав у 1990-х роках. У 1995 році створив компанію "Primus inter pares", яка згодом була перетворена на торгово-промислову корпорацію "Алеф".

Корпорація є одним із найбільших приватних бізнес-об’єднань у Дніпрі та реалізувала низку масштабних девелоперських проєктів, зокрема торговельно-офісні комплекси та житлову нерухомість.

Єрмолаєв вважається одним із найвпливовіших забудовників Дніпра та регулярно входив до рейтингів найбагатших людей України за версіями українських бізнес-видань.

У 2023 році проти нього були запроваджені персональні санкції РНБО через діяльність алкогольного бізнесу в окупованому Криму.

Також він був одним із фігурантів розслідування "Батальйон Монако", присвяченого українським бізнесменам і політикам, які проживали на Лазуровому узбережжі під час повномасштабної війни.

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Україна Заручники ДПСУ Монако перетин кордону бізнесмен Вадим Єрмолаєв
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