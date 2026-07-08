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08 липня 2026, 12:30

У Криму біля російських військових частин пролунали вибухи

08 липня 2026, 12:30
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У тимчасово окупованому Севастополі вранці 8 липня пролунала серія вибухів у районі мису Фіолент. Очевидці кажуть, що було чути щонайменше чотири вибухи

Про це повідомляє моніторинговий канал "Кримський вітер", передає RegioNews.

За попередніми даними, вибухи сталися поблизу району, де розташовані російські військові об'єкти, зокрема дивізіон зенітного полку, центр радіоелектронної боротьби та центр радіоелектронної розвідки.

Місцеві жителі також повідомляють, що російська протиповітряна оборона під час атаки не спрацювала.

Офіційної інформації щодо причин вибухів, можливих уражень або наслідків наразі немає. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 8 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій заявили про ураження двох нафтопереробних підприємств Росії у Нижньокамську, що в Республіці Татарстан.

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війна Крим вибух ППО Севастополь військова частина
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