Росія вдарила дроном по бригаді енергетиків на Полтавщині: є поранені

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Полтавському районі під час аварійно-відновлювальних робіт російський безпілотник атакував бригаду енергетиків. Унаслідок удару троє працівників отримали поранення

Про це повідомили у Міністерстві енергетики, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждалих оперативно доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Бригада енергетиків у цей момент працювала над ліквідацією наслідків вечірньої атаки РФ 7 липня, коли російські війська вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури Полтавського району.

За даними очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, через обстріл сталося аварійне відключення електроенергії. Станом на ранок 8 липня без світла залишалися близько 8500 абонентів у 36 населених пунктах області.

Найбільше від атаки постраждала Зіньківська громада, яка повністю залишилася без електропостачання. Для жителів там відкрили пункти незламності, а об'єкти критичної інфраструктури перевели на генератори.

Аварійні відключення також зачепили споживачів у Великобудищанській, Гадяцькій, Краснолуцькій та Лютенській громадах. Енергетики продовжують роботи з відновлення мережі.

Нагадаємо, 7 липня росіяни також атакували дві бригади енергетиків у Донецькій області, зокрема, керованою авіабомбою. Їм оперативно надали першу допомогу та доправили до лікарні. Службові автівки бригад пошкоджені.