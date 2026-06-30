15 років за ґратами: на Хмельниччині засудили 20-річного ґвалтівника малолітньої

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори довели в суді вину 20-річного жителя Хмельниччини у зґвалтуванні малолітньої, насильстві та погрозах убивством

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Встановлено, що упродовж 2024-2025 років засуджений мав стосунки сексуального характеру з малолітньою. У травні 2025 року, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, він завдав дівчинці тілесних ушкоджень.

Після цього він погрожував убити дитину та її матір сигнально-штурмовим автоматом, зовні схожим на бойову гвинтівку.

Це не перший злочин засудженого. Раніше він уже мав судимості за незаконне поводження зі зброєю, а нові злочини вчинив під час іспитового терміну.

Суд визнав його винним у зґвалтуванні, вчиненні дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, нанесенні легких тілесних ушкоджень та погрозі вбивством та призначив покарання - 15 років 1 місяць позбавлення волі (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 129, ч. ч. 4, 6 ст. 152, ч. 1 ст. 155 КК України).

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що прокуратура завершила досудове розслідування щодо 19-річний хлопця, який вчинив наругу над падчеркою свого дядька на Харківщині. Дитина довгий час мовчала через погрози зловмисника, але зрештою розповіла правду.