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01 липня 2026, 17:24

На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який систематично ґвалтував малолітню падчерку

01 липня 2026, 17:24
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який продовж 2025-2026 років неодноразово гвалтував свою малолітню падчерку

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, вперше це сталося, коли дитині було 10 років.

Він користувався моментами, коли залишався з дівчинкою без нагляду інших дорослих. Останній епізод, за даними слідства, стався у квітні 2026 року, коли матір дитини перебувала на стаціонарному лікуванні з молодшим сином.

Того ж дня дівчинка розповіла про пережите близькій родичці. Вона одразу звернулася до правоохоронців.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо нього. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Йому інкримінують зґвалтування малолітньої особи, вчинене повторно (ч. ч. 4, 6 ст. 152 КК України).

Нагадаємо, що прокуратура завершила досудове розслідування щодо 19-річний хлопця, який вчинив наругу над падчеркою свого дядька на Харківщині. Дитина довгий час мовчала через погрози зловмисника, але зрештою розповіла правду.

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