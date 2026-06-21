Ворог вдарив по підприємствах на Полтавщині: двоє людей загинули, постраждали діти

Фото: ДСНС

На Полтавщині внаслідок російської атаки 20 червня двоє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 14, серед них шестеро дітей

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews .

"Вчора ворог атакував Полтавський район. Зафіксовано влучання по території двох підприємств", - написав Дяківнич.

За його інформацією, через російські удари пошкоджені будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки.

"Кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них 6 дітей. На жаль, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні", - зазначив начальник ОВА.

Він додав, що внаслідок ворожої атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Фахівці працюють над відновленням подачі електроенергії.

За інформацією ДСНС, постраждалих - 14. На території Полтавської громади внаслідок російських атак на підприємствах виникли пожежі на кількох локаціях. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Нагадаємо, що 20 червня російська армія завдала удару по території одного з підприємств Полтавського району.