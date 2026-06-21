Ворог вдарив по підприємствах на Полтавщині: двоє людей загинули, постраждали діти
На Полтавщині внаслідок російської атаки 20 червня двоє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 14, серед них шестеро дітей
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
"Вчора ворог атакував Полтавський район. Зафіксовано влучання по території двох підприємств", - написав Дяківнич.
За його інформацією, через російські удари пошкоджені будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки.
"Кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них 6 дітей. На жаль, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні", - зазначив начальник ОВА.
Він додав, що внаслідок ворожої атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Фахівці працюють над відновленням подачі електроенергії.
За інформацією ДСНС, постраждалих - 14. На території Полтавської громади внаслідок російських атак на підприємствах виникли пожежі на кількох локаціях. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
Нагадаємо, що 20 червня російська армія завдала удару по території одного з підприємств Полтавського району.