14:12  21 червня
На Чугуївщині затримали 19-річного наркоторговця
13:45  21 червня
Масований наліт на Харківщину: ворог поранив четверо дітей, є загибла
12:53  21 червня
На Черкащині водійка "під градусом" врізалася в дерево, травмовано двох дітей
UA | RU
UA | RU
21 червня 2026, 10:37

Ворог вдарив по підприємствах на Полтавщині: двоє людей загинули, постраждали діти

21 червня 2026, 10:37
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

На Полтавщині внаслідок російської атаки 20 червня двоє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 14, серед них шестеро дітей

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

"Вчора ворог атакував Полтавський район. Зафіксовано влучання по території двох підприємств", - написав Дяківнич.

За його інформацією, через російські удари пошкоджені будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки.

"Кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них 6 дітей. На жаль, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні", - зазначив начальник ОВА.

Він додав, що внаслідок ворожої атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Фахівці працюють над відновленням подачі електроенергії.

За інформацією ДСНС, постраждалих - 14. На території Полтавської громади внаслідок російських атак на підприємствах виникли пожежі на кількох локаціях. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Нагадаємо, що 20 червня російська армія завдала удару по території одного з підприємств Полтавського району.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл окупанти Полтавська область постраждалі
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
У Києві відбувся ювілейний "Марш рівності"
21 червня 2026, 16:47
Ворог атакував дроном автозаправку у Запоріжжі: є поранені
21 червня 2026, 16:19
Ворог атакував Салтівку: дрон влучив на парковку біля торговельного центру
21 червня 2026, 15:43
На Дніпропетровщині за добу одна загибла, 18 поранених, серед яких поліцейські
21 червня 2026, 15:20
На Черкащині п’яний чоловік підірвав гранату на власному подвір’ї
21 червня 2026, 14:57
На Чугуївщині затримали 19-річного наркоторговця
21 червня 2026, 14:12
Масований наліт на Харківщину: ворог поранив четверо дітей, є загибла
21 червня 2026, 13:45
"Мадяр" показав результати нічного полювання у Криму і на ТОТ
21 червня 2026, 13:18
На Черкащині водійка "під градусом" врізалася в дерево, травмовано двох дітей
21 червня 2026, 12:53
На Сумщині окупанти вдарили по спецтехніці ДСНС під час ліквідації пожежі
21 червня 2026, 12:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »