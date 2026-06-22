Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та ДСНС.

Ворожий БпЛА типу "Гербера" влучив у житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники ліквідували її.

Внаслідок атаки постраждав 45-річний чоловік, у його 14-річної доньки діагностували гостру реакцію на стрес. Медики надали постраждалим допомогу на місці, вони лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, зранку 22 червня на Сумщині російський дрон знищив будинок багатодітної родини. Загинули хлопчик, батько та бабуся, постражлала матір та ще дві дитини.