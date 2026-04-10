Збитки в мільйони гривень: на Полтавщині розслідують діяльність конвертцентру, який використовували у справі закупівлі дронів

Фото з відкритих джерел

У Полтаві перевіряють ймовірну незаконну конвертацію понад мільярда гривень у готівку. Йдеться про схему під час масштабної закупівлі безпілотників для військових за кошти Полтавської громади

Про це повідомляє видання "Полтавщина".

Йдеться про закупівлі за кошти Полтавської громади. У 2024 році видання "Полтавщина" аналізували закупівлю 170 дронів трьох моделей на загальну суму майже 39 мільйонів гривень. Зараз у судах розглядають дві кримінальні справи, розпочатих Бюро економічної безпеки.

Справа щодо закупівлі 80 квадрокоптерів DJI Mavic 3T на суму 24,36 млн грн. Орієнтовна сума переплати — 5 млн грн. Справа щодо постачання 80 одиниць DJI Mavic 3 Fly More Combo та 10 штук Autel EVO MAX 4T Protect+ на 14,5 млн грн. Орієнтовні збитки — 2,6 млн грн.

Наприкінці 2025 року в першому кримінальному проваджені чотирьом особам оголосили обвинувачення у зловживанні службовим становищем та в підробленні документів. Усі четверо свої звинувачення повністю заперечують. Йдеться:

Сергій Сириця — колишній начальник департаменту оборони Полтавської міськради.

Максим Панасенко — відповідальний за підготовку тендерної документації. Слідство вважає, що він міг прописувати умови, які обмежували конкуренцію.

Максим Лукашин — спеціаліст департаменту, який підписував документи.

Юрій Коновальчук — підприємець-постачальник. За даними розслідування, він контролював низку компаній (ТОВ "ЗЕД-Мобайл", ТОВ "Амайдей Біз", ТОВ "Сайберф"), які після отримання оплат змінювали назви та власників.

При цьому на лаві підсудних відсутні представники керівництва міськради та депутати, які лобіювали закупівлі з переплатами. Також йдеться про окремих правоохоронців, чиє сприяння було необхідним для реалізації схеми.

У межах другої кримінальної справи щодо постачання 80 безпілотників детективи БЕБ встановили, службові особи "ЗЕД-Мобайл" у змові з представниками "Каспій Агро" у період з листопада 2023 по січень 2024 року умисно ухилилися від сплати ПДВ на суму 14,8 млн грн. Детективи класифікують "Каспій Агро" як підприємство з ознаками фіктивності, що використовувалося для конвертації безготівкових коштів у готівку.

У вересні 2024 року на вул. Соборності, 46 у Полтаві відбувся обшук у пункті обміну валют "Х-Сhange". Слідчі дії проводились для осіб, які причетні до фіктивних операцій.

Приміщення використовували ТОВ "ФК "Ультра Профіт Фінанс" та вищезгадане ТОВ "Каспій Агро". Крім того, проводились обшуки у приміщення, де велася бухгалтерія мережі пов’язаних компаній та ФОПів. Серед них:

ТОВ "Каспій Агро" (нині — ТОВ "Прометей Агро Трейд");

ФГ "Фарт-Візард";

ТОВ "Східно-Українська Дивелоперська Компанія";

ТОВ "Компанія "Овен-Агро";

ДП "Овен" ТОВ "Компанія "Овен-Агро";

ТОВ "Капітал 8888";

ТОВ "Агро Транс Логістік";

ТОВ "Каспій Глобал Петролеум" (нині — ТОВ "Ойл Плюс Трейд");

ТОВ "Отаман Оіл";

ТОВ "Сайбер-Ф Технолоджи";

ТОВ "Сайберф";

ТОВ "СайберТ";

ТОВ "Юмісагро";

ТОВ "АСВ Капітал";

ТОВ "Зернотрейд 777".

Перелічені підприємства фігурують у перевірці БЕБ щодо можливої організації незаконної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку на понад мільярд гривень.

З деталей розслідування стало відомо, що наприкінці грудня 2023 року міськрада перерахувала "ЗЕД-Мобайл" 14,5 мільйона гривень, а керівник підприємства менш ніж за годину переказав частину коштів далі. З рахунків його фірми було здійснено кілька платежів на загальну суму 5 мільйонів гривень на рахунок ТОВ "Каспій Агро". У цій сумі було приховано 2,6 мільйона гривень переплати.

Офіційним призначенням платежів вказували оплата транспортних послуг. Проте під час слідства колишній директор компанії "Каспій Агро" засвідчив, що послуги фактично не надавались, а отримані гроші підприємство не повертало. Слідство кваліфікувало ці дії як легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

При цьому підтверджені експертизами переплати з бюджету громади на суму понад 7 мільйонів гривень. Проте Полтавська міська рада офіційно не визнає себе потерпілою стороною. Це означає, що лише прокуратура може вимагати повернення цих грошей громаді.

