Внаслідок ворожого обстрілу Рівненської області 1 травня поранення отримали п’ятеро людей, четверо з яких наразі перебувають у лікарні

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews .

"2 житлові будинки постраждали на Рівненщині внаслідок повітряної атаки. Один з них - багатоквартирний у Дубні. Там вибило вікна. Маємо 5 поранених. 4 з них у лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Коваль зазначив, що після оцінки наслідків удару з обласного резервного фонду виділять кошти на ремонт.

За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали також три автомобілі та цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, що у Тернополі кількість постраждалих унаслідок російської атаки 1 травня зросла до 11 осіб.