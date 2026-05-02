Армія РФ атакувала передмістя Харкова: постраждали шестеро людей, серед них – підліток
Вночі 2 травня російські військові здійснили удари безпілотниками по селу Васищеве Харківського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Попередньо, окупанти атакували дронами типу "Герань-2". В селі пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобілі.
Постраждали шестеро людей. Троє жінок та чоловік зазнали гострої реакції на стрес – меддопомогу їм надали на місці. Жінка та 16-річний хлопець отримали поранення.
Нагадаємо, у ніч на 2 травня РФ атакувала Україну 163 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 17 дронів на 12 локаціях.
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
