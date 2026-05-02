Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Попередньо, окупанти атакували дронами типу "Герань-2". В селі пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Постраждали шестеро людей. Троє жінок та чоловік зазнали гострої реакції на стрес – меддопомогу їм надали на місці. Жінка та 16-річний хлопець отримали поранення.

Нагадаємо, у ніч на 2 травня РФ атакувала Україну 163 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 17 дронів на 12 локаціях.