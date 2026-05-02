02 травня 2026, 10:26

У Тернополі ліквідували пожежу на промисловому об’єкті після атаки дронів

Вранці 2 травня рятувальники завершили ліквідацію пожежі на одному з промислових підприємств Тернополя, що спалахнула внаслідок ворожого обстрілу напередодні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Роботи проводилися у складних умовах. Вогнеборці локалізували осередки займання та загасити пожежу, запобігши поширенню вогню на сусідні будівлі.

До гасіння залучились понад 100 рятувальників та 30 одиниць спецтехніки ДСНС.

Нагадаємо, 1 травня десятки "шахедів" атакували Тернопіль, понад 20 із них вибухнули. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.

війна пожежа обстріли рятувальники ДСНС Тернопіль
