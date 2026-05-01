01 травня 2026, 22:54

Ураження мозку через немиту зелень: на Львівщині пацієнт у важкому стані

Фото ілюстративне
57-річний житель Дрогобицького району опинився у важкому стані у Львівській обласній інфекційній лікарні через рідкісне інфекційне ураження головного мозку

Про це журналістам lviv.media розповіла завідувачка діагностичного відділення Таміла Алексанян, передає RegioNews.

Спочатку медики підозрювали грип або пневмонію, адже хвороба почалася з високої температури та болю в горлі. Однак після детального обстеження діагноз виявився значно серйознішим. У пацієнта виявили менінгоенцефаліт.

"Після обстеження стало зрозуміло, що збудник буде незвичайним. Лабораторні аналізи підтвердили рідкісну бактерію”, — зазначила вона.

Йдеться про Listeria monocytogenes — збудник лістеріозу, небезпечного інфекційного захворювання, яке може призводити до ураження мозку, сепсису та навіть смерті.

Через погіршення стану чоловіка перевели до реанімації, де провели необхідні процедури, зокрема люмбальну пункцію. Наразі лікарям вдалося стабілізувати його стан, пацієнта вже перевели з реанімації.

"Стан важкий, але зі значним поліпшенням”, — повідомили у лікарні.

Медики поки не встановили точне джерело зараження. Відомо, що бактерія найчастіше передається через забруднені продукти харчування, зокрема немиті овочі, зелень або готові салатні мікси.

Лікарі наголошують, що навіть упаковані продукти, які вважаються "готовими до вживання", варто ретельно мити перед споживанням.

За даними медиків, лістеріоз трапляється рідко, але становить серйозну загрозу через високу ймовірність тяжкого перебігу.

Лістеріоз — це рідкісне, але одне з найсерйозніших харчових інфекційних захворювань. За даними ВООЗ, хвороба трапляється нечасто, проте через високу частку важких випадків становить значну загрозу для здоров'я.

Нагадаємо, що у Миколаєві правоохоронці встановлюють обставини спалаху гострої кишкової інфекції серед вихованців одного з дитячих садків міста.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
"Сліди кохання" чи домашнє насильство? Депутат Верховної Ради покусав власну дружину
01 травня 2026, 22:26
У Києві дитина проковтнула 17 магнітів: 5-річній дівчинці провели важку операцію
01 травня 2026, 22:15
"Новопечерські Липки” та мільйонні статки: екстоппосадовця Миколаївщини підозрюють у незаконному збагаченні
01 травня 2026, 21:57
На Волині ТЦК мобілізував чоловіка, якого визнали непридатним ще 20 років тому
01 травня 2026, 21:45
Забив до смерті металевим ковшем: у Києві судитимуть росіянина за жорстоке вбивство 85-річної жінки
01 травня 2026, 21:28
Підлітку з Дніпра оголосили підозру за смертельний постріл у 17-річного товариша
01 травня 2026, 20:57
Житло для ВПО: у "Дія" почали бронювати кошти за ваучерами
01 травня 2026, 20:35
Масштабна ДТП на Вінниччині: позашляховик протаранив рейсовий автобус
01 травня 2026, 20:30
Дрони РФ атакували центр Житомира: під вогнем опинилися школи та спортивні об'єкти
01 травня 2026, 19:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
