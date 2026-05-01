Фото ілюстративне

57-річний житель Дрогобицького району опинився у важкому стані у Львівській обласній інфекційній лікарні через рідкісне інфекційне ураження головного мозку

Про це журналістам lviv.media розповіла завідувачка діагностичного відділення Таміла Алексанян, передає RegioNews .

Спочатку медики підозрювали грип або пневмонію, адже хвороба почалася з високої температури та болю в горлі. Однак після детального обстеження діагноз виявився значно серйознішим. У пацієнта виявили менінгоенцефаліт.

"Після обстеження стало зрозуміло, що збудник буде незвичайним. Лабораторні аналізи підтвердили рідкісну бактерію”, — зазначила вона.

Йдеться про Listeria monocytogenes — збудник лістеріозу, небезпечного інфекційного захворювання, яке може призводити до ураження мозку, сепсису та навіть смерті.

Через погіршення стану чоловіка перевели до реанімації, де провели необхідні процедури, зокрема люмбальну пункцію. Наразі лікарям вдалося стабілізувати його стан, пацієнта вже перевели з реанімації.

"Стан важкий, але зі значним поліпшенням”, — повідомили у лікарні.

Медики поки не встановили точне джерело зараження. Відомо, що бактерія найчастіше передається через забруднені продукти харчування, зокрема немиті овочі, зелень або готові салатні мікси.

Лікарі наголошують, що навіть упаковані продукти, які вважаються "готовими до вживання", варто ретельно мити перед споживанням.

За даними медиків, лістеріоз трапляється рідко, але становить серйозну загрозу через високу ймовірність тяжкого перебігу.

Лістеріоз — це рідкісне, але одне з найсерйозніших харчових інфекційних захворювань. За даними ВООЗ, хвороба трапляється нечасто, проте через високу частку важких випадків становить значну загрозу для здоров'я.

