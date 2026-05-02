"Це моє рідне дитя": Ольга Сумська відверто розповіла про сум через доньку в РФ

Народна артистка Ольга Сумська розповіла, що тема старшої доньки для неї табу. За її словами, вона постійно відчуває суспільний тиск через вибір Антоніни лишитись в РФ

При цьому попри гнівні коментарі в соціальних мережах Ольга Сумська зазначила, що вона лишається люблячою мамою.

"Я не хочу жодного слова говорити, тому що кожна фраза одразу летить в простір. Я бажаю собі передусім витримки. Я намагаюся бути сильною, не реагувати на той хейт, який повсякчас виникає навколо нашої родини. І я мрію просто обійняти своїх рідних. Це моє рідне дитя, а я мама і я переживаю за них", - розповіла Ольга Сумська.

Нагадаємо, що донька Ольги Сумської будує свою кар'єру в РФ. Минулого року Антоніна Паперна зіграла в серіалі "Постукай у мої двері" в Москві". Акторка проживає в РФ зі своїм чоловіком - російським актором Володимиром Ягличем.