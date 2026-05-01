Чиновники "заробили" майже 20 мільйонів на житлі для ВПО - НАБУ

НАБУ і САП викрили злочинну групу. Чиновник разом зі спільниками заволодів майже 20 мільйонами

Про це повідомляє НАБУ.

Зазначається, що серед підозрюваних три особи:

колишній керівник Лисичанської міської військової адміністрації, організатор;

підприємець, співорганізатор;

адвокат.

У 2022 році керівник Лисичанської військової адміністрації затвердив програму "Тимчасова оселя". Очікувалось, що ця програма може забезпечити житловм переселенців з Луганської області. На це з бюджету виділили 35 мільйона гривень.

"Надалі посадовець організував придбання цієї нерухомості Лисичанською МВА за значно завищеною ціною. Відповідно до висновків експертизи різниця між реальною вартістю та фактично сплаченими коштами становила 19,3 млн грн", - повідомили в НАБУ.

