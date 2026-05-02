02 травня 2026, 09:41

Росіяни вночі атакували портову інфраструктуру Одещини

02 травня 2026, 09:41
Фото: ОВА
Російські війська вкотре завдали ударів по об'єктах портової інфраструктури в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок влучань вночі 2 травня пошкоджень зазнали склад та прибудови. Виникли локальні пожежі, які ліквідували персонал об'єктів та підрозділи ДСНС.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 2 травня РФ атакувала Україну 163 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 17 дронів на 12 локаціях.

