Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 2 травня РФ атакувала Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди"

Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 142 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, російська армія 1 травня завдала удару безпілотниками по Житомирській області, зокрема по обласному центру. Під вогнем опинилися школи та спортивні об'єкти.