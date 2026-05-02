02 травня 2026, 09:20

РФ випустила по Україні понад 160 безпілотників: є влучання на 12 локаціях

02 травня 2026, 09:20
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 2 травня РФ атакувала Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 142 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 2 травня 2026 року

Нагадаємо, російська армія 1 травня завдала удару безпілотниками по Житомирській області, зокрема по обласному центру. Під вогнем опинилися школи та спортивні об'єкти.

Україна війна обстріли безпілотники шахеди ППО
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
