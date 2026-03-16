ДТП сталася ввечері 14 березня у місті Решетилівка на Полтавщині

На вулиці Покровській 13-річний підліток на мотоциклі Spark зіткнувся із автомобілем Renault, за кермом якого був 22-річний молодик.

Внаслідок зіткнення неповнолітній мотоцикліст отримав травми – його госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують причини та обставини аварії.

