Потап і Настя Каменських розлучились

Тривалий час у мережі ходили чутки про розлучення популярної пари. Тепер вони й самі підтвердили, що більше не разом

Про це артисти повідомили в Instagram, передає RegioNews.

Потап і Настя Каменських офіційно підтвердили, що вони розлучаються. При цьому артисти не поділились деталями, невідомо, хто саме став ініціатором.

"Рівно 20 років тому ми розпочали свій шлях як творчий дует, який згодом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все набуває свого кінця. "Як ти не крути, але ми не пара". Дякую за вашу підтримку та кохання упродовж усіх цих років. Просимо розуміння та поваги до нашого рішення. Коментарів не буде. Потап та Настя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських з 2006 року виступали разом у дуеті. Після розлучення Потапа з Іриною Горовою ходили чутки про їхній роман, проте тривалий час підтверджень не було. У 2013 році їх вперше помітили разом на відпочинку за кордоном. У 2019 році вони офіційно одружились і підтвердили стосунки.