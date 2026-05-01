На Волині посадовець ТЦК "вирішував" проблеми з розшуком за долари

Фото: прокуратура
На Волині викрили посадовця ТЦК та колишнього військового. Викрито два факти одержання хабарів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, керівник одного з відділень обласного ТЦК та СП вимагав 2 тисячі доларів США. За ці гроші він обіцяв двом військовозобов'язаним зняти їх з розшуку. Зокрема, він говорив, що може вплинути на інших посадовців. Після цього "клієнти" нібито могли офіційно працевлаштуватися та отримати бронювання.

Іншу схему пропонував 43-річний молодший сержант запасу ЗСУ. Він пообіцяв військовозобов'язаному "допомогу" зі зняттям відмітки в реєстрі та уникненням мобілізації. Свої "послуги" він оцінив у 6 тисяч доларів.

Обох затримали одразу після отримання грошей. Тепер вони отримали підозру.

Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного ТЦК та СП.

Офіс генпрокурора ТЦК мобілізація схема
"Новопечерські Липки” та мільйонні статки: екстоппосадовця Миколаївщини підозрюють у незаконному збагаченні
01 травня 2026, 21:57
На Волині ТЦК мобілізував чоловіка, якого визнали непридатним ще 20 років тому
01 травня 2026, 21:45
Обіцяв "відмазати" від мобілізації: у Києві юрист-шахрай ошукав дружину військовозобов'язаного
01 травня 2026, 17:15
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Зірка "Дизель Шоу" отримав українське громадянство
02 травня 2026, 00:55
Потап і Настя Каменських розлучились
02 травня 2026, 00:35
У Києві військовому "продавали" можливість служити в тилу
01 травня 2026, 23:55
Ураження мозку через немиту зелень: на Львівщині пацієнт у важкому стані
01 травня 2026, 22:54
"Сліди кохання" чи домашнє насильство? Депутат Верховної Ради покусав власну дружину
01 травня 2026, 22:26
У Києві дитина проковтнула 17 магнітів: 5-річній дівчинці провели важку операцію
01 травня 2026, 22:15
"Новопечерські Липки” та мільйонні статки: екстоппосадовця Миколаївщини підозрюють у незаконному збагаченні
01 травня 2026, 21:57
На Волині ТЦК мобілізував чоловіка, якого визнали непридатним ще 20 років тому
01 травня 2026, 21:45
Забив до смерті металевим ковшем: у Києві судитимуть росіянина за жорстоке вбивство 85-річної жінки
01 травня 2026, 21:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
