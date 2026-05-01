На Волині посадовець ТЦК "вирішував" проблеми з розшуком за долари

Фото: прокуратура

На Волині викрили посадовця ТЦК та колишнього військового. Викрито два факти одержання хабарів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, керівник одного з відділень обласного ТЦК та СП вимагав 2 тисячі доларів США. За ці гроші він обіцяв двом військовозобов'язаним зняти їх з розшуку. Зокрема, він говорив, що може вплинути на інших посадовців. Після цього "клієнти" нібито могли офіційно працевлаштуватися та отримати бронювання.

Іншу схему пропонував 43-річний молодший сержант запасу ЗСУ. Він пообіцяв військовозобов'язаному "допомогу" зі зняттям відмітки в реєстрі та уникненням мобілізації. Свої "послуги" він оцінив у 6 тисяч доларів.

Обох затримали одразу після отримання грошей. Тепер вони отримали підозру.

