Зірка "Дизель Шоу" отримав українське громадянство

Євген Сморигін розповів, що він склав іспит на знання української мови, історії та Конституції України. Гуморист набрав 97 балів із 100 можливих. За його словами, сам іспит він склав ще три роки тому, коли подавав прохання про надання українського громадянства. Українську мову він вчив прямо під час роботи, коли перекладав скетч-шоу.

Гуморист зазначив, що він міг би спробувати оформити громадянство через шлюб і дітей, адже понад 13 років одружений з українкою. Проте для цього йому потрібно було їхати до Білорусі, а цього він робити не хотів.

Нагадаємо, що, за словами ведучого Івана Люленова, йому сказали, що потрібно відмовитися від молдавського громадянства, аби отримати українське. Однак сам шоумен хоче, щоб у нього було і молдавське громадянство, і українське. Тому потрібно, щоб Україні спочатку були відповідні закони.