ДТП сталася 16 березня близько 13:30 у селі Бережнівка Полтавського району

Автомобіль Audi під керуванням 23-річного водія зіткнувся з автомобілем Ford, яким керував 50-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення водії отримали травми – їх доставили до лікарні. 43-річну пасажирку Ford медики оглянули на місці, обійшлося без госпіталізації.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

