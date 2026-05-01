У Києві військовому "продавали" можливість служити в тилу

У Києві затримали чоловіка, який обіцяв перевести військового з передової до тилового підрозділу. За це він хотів отримати 10 500 доларів США

Про це повідомляє поліція Києва.

35-річний житель столиці знайшов чоловіка, якого нещодавно мобілізували до ЗСУ. Він запропонував йому за 10 500 доларів перевестися з військового підрозділу, який бере безпосередню участь у бойових діях, до частини забезпечення. Конкретно йшлось про посаду робітника підсобного відділення.

Ділок переконував "клієнта", що працює в одному з державних органів влади та має впливові зв’язки серед керівництва військових підрозділів. Одразу після отримання коштів його затримали. Як виявилось, ділок був у СЗЧ та перебував у розшуку.

