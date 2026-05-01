У Києві чоловік влаштував стрілянину
У Києві поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину. Тепер йому загрожує ув'язнення
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Інцидент стався вдень 1 травня. Правоохоронцям повідомили, що на вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів.
Поліція розшукала чоловіка в одному з селищ Київської області. Ним виявився 46-річний чоловік. Під час обшуку його автомобіля зброї не виявлено.
"Слідчі розпочали за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - повідомляє поліція.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі сталась стрілянина прямо біля відділку поліції.
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Прикордонники потужно знищити росіян на квадроциклах (ВІДЕО)
01 травня 2026, 19:15Ракетний удар по Рівненщині: у Дубні пошкоджено багатоповерхівку, є п’ятеро поранених
01 травня 2026, 18:58"Військовим не здаємо": як ріелтори заробляють на захисниках
01 травня 2026, 18:40Поліція затримала вандалів, які поцупили меморіальну таблицю Джохару Дудаєву у Львові
01 травня 2026, 18:37Ракетна атака на Тернопіль: кількість поранених збільшилася до 11 (ВІДЕО)
01 травня 2026, 18:22Стали відомі подробиці кривавої ДТП на Черкащині: у зіткненні загинули троє людей
01 травня 2026, 17:59Свій серед чужих: агент ГУР допоміг спецпризначенцям знищити підрозділ "Ахмат" на кордоні з Сумщиною (ВІДЕО)
01 травня 2026, 17:40Чиновники "заробили" майже 20 мільйонів на житлі для ВПО - НАБУ
01 травня 2026, 17:35Нові "плівки Міндіча": як команда "Мідас" формувала наглядову раду "Сенс Банку"
