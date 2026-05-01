У Києві чоловік влаштував стрілянину

У Києві поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину. Тепер йому загрожує ув'язнення

Інцидент стався вдень 1 травня. Правоохоронцям повідомили, що на вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів.

Поліція розшукала чоловіка в одному з селищ Київської області. Ним виявився 46-річний чоловік. Під час обшуку його автомобіля зброї не виявлено.

"Слідчі розпочали за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - повідомляє поліція.

