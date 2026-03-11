Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали последствия атаки на промышленное предприятие в Миргородском районе, которую россияне совершили 8 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На предприятии возникли пожары в нескольких локациях. Враг постоянно совершал повторные атаки беспилотниками.

В сверхсложных условиях утром 11 марта спасатели ликвидировали все пожары.

Пиротехники ГСЧС и полиции обследовали территорию, а найденные боеприпасы изъяли с помощью робота и уничтожили.

Информации о погибших или травмированных нет.

Последствия вражеской атаки ликвидировали более 130 спасателей, привлекалась 41 спецтехника ГСЧС. Также работали техника и работники "Нефтегаза".

Напомним, в ночь на 8 марта Полтавщина подверглась вражеской атаке. Россияне ударили беспилотниками по промышленному предприятию в Миргородском районе.