Фото: поліція

Подія сталася наприкінці минулого року в одному з центрів реабілітації дітей на Одещині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та прокуратури.

За даними слідства, 48-річна вихователька закладу застосувала фізичне насильство відносно 6-річного вихованця. Інцидент стався, коли хлопчик відмовився виконати прохання тепліше одягнутися у холодному приміщенні. У відповідь жінка стягнула дитину за руки з дивану, вдарила по голові, почала кричати і сильно трясти, та силоміць намагалася змусити її вдягнутися.

Поліція повідомила жінці про підозру в катуванні (ч. 1 ст. 127 ККУ). Їй загрожує до шести років тюрми.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. У дитячому закладі вона більше не працює.

У межах справи проводяться судові експертизи, зокрема, медична. Слідство триває.

