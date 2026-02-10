18:50  10 лютого
UA | RU
Родичі прокурорів та чиновників купили апартаменти в елітному комплексі Буковелю – Bihus.Info

10 лютого 2026, 09:35
Фото: Bihus.Infо
Bihus.Info отримав інформацію про інвесторів люксового апарт-комплексу “Glacier Premium Apartments” у Буковелі, який офіційно відкрився 1 січня 2026 року. Серед інвесторів виявилося чимало родичів посадовців різного рівня.

Про це йдеться у новому рослідуванні журналістів, передає RegioNews.

Комплекс позиціонується як преміальний: на момент продажу квадратний метр стартував від $4000.

На відкриття запросили українських поп-зірок DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK та гурт TVORCHI, ведучим заходу став Григорій Решетнік.

Нині всі апартаменти розпродані й доступні лише на вторинному ринку.

Попри високу вартість, квартири преміум-класу змогли дозволити собі члени родин кількох прокурорів. Журналісти Bihus.Info виявили, що серед інвесторів є родичі:

  • Олександра Синюка, начальника управління Волинської обласної прокуратури: власницею апартаментів стала його теща, яка у 2023 році інвестувала у 50-метрове помешкання на $200 тис. Дружина прокурора Оксана Синюк володіє ще двома апартаментами у інших комплексах. Загальні інвестиції родини з початку повномасштабної війни сягнули близько півмільйона доларів.
  • Олега Михайлини, прокурора Вінницької обласної прокуратури: його батько у 2023 році придбав 30 м² апартаментів у "Glacier” приблизно за $130 тис.
  • Олександра Чечітка, керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра: апартаменти площею 37 м² купив тесть. Чечітко заявив, що не користується квартирою, а родичі мають власний бізнес.

Також інвестувала в комплекс дружина колишнього члена ВЛК у Вінницькій області, лікаря Євгена Пазюка. За офіційними деклараціями Пазюка, коштів для інвестиції близько $160 тис. у нього не було, проте сам Пазюк запевняє, що залучав особисті заощадження, гроші родини та позику.

Раніше Bihus.Info повідомляли, що співвласницею компанії-забудовника "Glacier Premium Apartments" є донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Сергія Чеботаря, який неодноразово фігурував у корупційних скандалах, зокрема у справах щодо незаконного видобутку піску та "рюкзаків Авакова".

Нагадаємо, раніше журналісти розповідали, що теща керівника київського управління Кіберполіції В'ячеслава Куліуша, одразу після його розлучення, стала власницею елітної нерухомості в Одесі та розпочала будівництво маєтку біля моря.

