В Україні зросла захворюваність на ГРВІ: понад 5,4 тис. госпіталізацій за тиждень

Протягом тижня з 26 січня по 1 лютого в Україні захворіли 141 127 людей – серед них 70 928 дорослих та 70 199 дітей. Це на 10,6% більше, ніж тижнем раніше

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що серед виявлених випадків у 208 пацієнтів підтверджено COVID-19.

До лікарень госпіталізували 5 479 пацієнтів із ускладненнями, більшість із них – це діти.

Водночас у міністерстві наголосили, що показники захворюваності у всіх регіонах залишаються на фоновому рівні інтенсивності ГРВІ.

Поради МОЗ щодо профілактики ГРВІ та COVID-19:

регулярно мийте руки та користуйтеся антисептиками;

харчуйтеся збалансовано;

провітрюйте приміщення;

уникайте масових скупчень людей;

залишайтеся вдома при симптомах застуди;

вакцинуйтеся від COVID-19 (безоплатно у сімейного лікаря або медзакладі).

До лікаря слід звертатися, якщо у вас спостерігаються ломота в м’язах і суглобах, біль у горлі, температура 38℃ і вище, кашель або головний біль. Тільки медичний фахівець може призначити необхідне лікування, тому не займайтеся самолікуванням та дотримуйтеся рекомендацій лікаря.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.