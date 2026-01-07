Налякав кримінальним провадженням: у Києві шахрай виманив у начальника ТЦК десятки тисяч доларів

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали 47-річного підприємця. Виявилось, що він намагався "продати" кримінальне провадження, якого насправді не існувало

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Шахрай спробував тиснути на військового. Начальнику одного з районних ТЦК він заявив, що нібито є кримінальне переслідування його та його близьких працівниками ДБР. Він запропонував військовому "вирішити питання", шантажуючи уявними фактами. За "допомогу" він хотів отримали 100 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали зловмисника, коли йому передавали частину коштів у розмірі 50 тисяч доларів.

"Шахраю вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 (Закінчений замах на шахрайство, вчиненого в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна", - повідомили правоохоронці.

