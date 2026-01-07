"Родинний бізнес": у Києві батько та донька крали чужі квартири

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Фігурантами справи виявились голова та учасниця наглядової ради одного зі столичних приватних акціонерних товариств, які є батьком та донькою. Без згоди більшості акціонерів вони уклали завідомо збитковий договір позики з іншим підконтрольним підприємством під заставу нерухомого майна товариства.

В результаті майно в якості погашення заборгованості перейшло у власність іншої компанії, директором і кінцевим бенефіціаром якої є підозрювана.

"Зокрема, мова йде про заволодіння інженерно-лабораторним корпусом, площею понад 4 тис. кв. м., майстернею, площею більше 160 кв. м та нежилим будинком, загальною площею близько 440 кв. м", - розповіли в поліції.

