07 січня 2026, 14:30

"Родинний бізнес": у Києві батько та донька крали чужі квартири

07 січня 2026, 14:30
Фото: Нацполіція
У Києві правоохоронці викрили посадовців приватного акціонерного товариства у заволодінні трьома об’єктами нерухомості. Зловмисники виявились родичами

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Фігурантами справи виявились голова та учасниця наглядової ради одного зі столичних приватних акціонерних товариств, які є батьком та донькою. Без згоди більшості акціонерів вони уклали завідомо збитковий договір позики з іншим підконтрольним підприємством під заставу нерухомого майна товариства.

В результаті майно в якості погашення заборгованості перейшло у власність іншої компанії, директором і кінцевим бенефіціаром якої є підозрювана.

"Зокрема, мова йде про заволодіння інженерно-лабораторним корпусом, площею понад 4 тис. кв. м., майстернею, площею більше 160 кв. м та нежилим будинком, загальною площею близько 440 кв. м", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, у Львові розслідували справу про незаконне привласнення квартири на вулиці Ліській. Чоловік підробив документи й переоформив житло на себе, хоча після смерті власниці квартира мала відійти міській раді

