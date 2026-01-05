Дріфт на парковці ТРЦ у Кременчуці закінчився ДТП: постраждали пішоходи, серед них діти

Скриншот із відео

4 січня близько 20:30 у Кременчуці на паркувальному майданчику одного з торгово-розважальних центрів сталася дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, автомобіль Skoda під керуванням водія 2004 року народження виконував різкі маневри для створення заносу на засніженій дорозі.

У результаті чоловік наїхав на трьох пішоходів: жінку 1999 року народження та двох малолітніх дівчат 2017 та 2020 років народження.

Постраждалих доставлено до лікарні для надання медичної допомоги та встановлення ступеню тяжкості травм. Обставини ДТП наразі з'ясовуються.

Поліція Полтавщини нагадує водіям про небезпеку виконання маневрів, таких як "дріфт", на дорогах загального користування та паркувальних майданчиках.

Нагадаємо, на Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення водія на автомобілі Audi збив 15-річного підлітка, який перебував на узбіччі дороги поруч із припаркованим авто.