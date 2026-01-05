Дрифт на парковке ТРЦ в Кременчуге закончился ДТП: пострадали пешеходы, среди них дети

Скриншот с видео

4 января около 20:30 в Кременчуге на парковке одного из торгово-развлекательных центров произошло дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, автомобиль Skoda под управлением водителя 2004 года рождения выполнял резкие маневры для создания заноса на заснеженной дороге.

В результате мужчина наехал на трех пешеходов: женщину 1999 года рождения и двух малолетних девушек 2017 и 2020 годов рождения.

Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи и установления степени тяжести травм. Обстоятельства ДТП выясняются.

Полиция Полтавщины напоминает водителям об опасности выполнения маневров, таких как "дрифт", на дорогах общего пользования и парковках.

Напомним, в Ровенской области 18-летний водитель без водительского удостоверения на автомобиле Audi сбил 15-летнего подростка , который находился на обочине дороги рядом с припаркованным авто.