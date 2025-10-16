09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
01:30  16 жовтня
Музикант Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 08:37

ЗСУ ліквідували за добу понад 1000 російських окупантів, – Генштаб

16 жовтня 2025, 08:37
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Сили оборони за останню добу знищили 1080 окупантів, 2 танки, 42 артилерійські системи, 416 безпілотників, а також 139 одиниць автомобільної та спеціальної техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 16.10.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, Сили оборони України повторно вразили підприємство "Морской нєфтяной тєрмінал" у тимчасово окупованій Феодосії. Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що залишилися цілими після попередньої атаки, на території триває масштабна пожежа.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Росія війна втрати росіян техніка окупанти ЗСУ
Данія надала понад 170 мільйонів доларів українським військовим
15 жовтня 2025, 19:11
На Донеччині українські військові провели унікальну евакуацію у 20 метрах від позицій росіян
15 жовтня 2025, 17:29
Всі новини »
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Міста без мерів: рецепт узурпації влади
16 жовтня 2025, 10:49
Зростання економіки України сповільнилося: Нацбанк назвав причини
16 жовтня 2025, 10:40
У Києві затримали наркодилерів з 13 кілограмами психотропу
16 жовтня 2025, 10:20
В Україні запровадили екстрені відключення світла: подробиці
16 жовтня 2025, 10:06
На Закарпатті розкрили подвійне вбивство пенсіонерів: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення
16 жовтня 2025, 10:00
Росіяни вдарили дронами та ракетами по газових об'єктах Полтавщини
16 жовтня 2025, 09:38
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
16 жовтня 2025, 09:30
У Києві суд виніс вирок шахраю, який ошукав пенсіонерку на 187 тис. грн
16 жовтня 2025, 09:11
Росіяни атакували підприємство в Чернігові
16 жовтня 2025, 08:58
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
16 жовтня 2025, 08:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »