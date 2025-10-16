ЗСУ ліквідували за добу понад 1000 російських окупантів, – Генштаб
Сили оборони за останню добу знищили 1080 окупантів, 2 танки, 42 артилерійські системи, 416 безпілотників, а також 139 одиниць автомобільної та спеціальної техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 16.10.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони України повторно вразили підприємство "Морской нєфтяной тєрмінал" у тимчасово окупованій Феодосії. Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що залишилися цілими після попередньої атаки, на території триває масштабна пожежа.
Данія надала понад 170 мільйонів доларів українським військовимВсі новини »
15 жовтня 2025, 19:11На Донеччині українські військові провели унікальну евакуацію у 20 метрах від позицій росіян
15 жовтня 2025, 17:29
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Міста без мерів: рецепт узурпації влади
16 жовтня 2025, 10:49Зростання економіки України сповільнилося: Нацбанк назвав причини
16 жовтня 2025, 10:40У Києві затримали наркодилерів з 13 кілограмами психотропу
16 жовтня 2025, 10:20В Україні запровадили екстрені відключення світла: подробиці
16 жовтня 2025, 10:06На Закарпатті розкрили подвійне вбивство пенсіонерів: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення
16 жовтня 2025, 10:00Росіяни вдарили дронами та ракетами по газових об'єктах Полтавщини
16 жовтня 2025, 09:38У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
16 жовтня 2025, 09:30У Києві суд виніс вирок шахраю, який ошукав пенсіонерку на 187 тис. грн
16 жовтня 2025, 09:11Росіяни атакували підприємство в Чернігові
16 жовтня 2025, 08:58Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
16 жовтня 2025, 08:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі блоги »