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У Харкові затримали жінку, яка напала на працівника поліції. Тепер їй загрожує ув'язнення

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові оголосили про підозру жінці, яка під час перевірки вдарила поліцейських. Інцидент стався в Основ'янському районі міста. Там патрульні зупинили машину за порушення правил дорожнього руху. Проте у жінки, як виявилось, не було документів.

Коли поліцейські просили її зупинитися та представитися, вона спробувала втекти та говорила до правоохоронців нецензурною лексикою. Згодом вона вдарила одного з них в обличчя.

"Слідчі оголосили 31-річній порушниці про підозру за ч. 2 ст. 342 ККУ (Опір працівникові правоохоронного органу). Тепер їй загрожує до двох років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Харківщині оголосили про підозру чоловіку та дружині, які побили поліцейського. Це сталось, коли водія затримали й з'ясували, що він був у розшуку за ухилення від мобілізації. Тоді прибули представники ТЦК.