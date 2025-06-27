У Харкові жінка порушила ПДР і вдарила поліцейського
У Харкові затримали жінку, яка напала на працівника поліції. Тепер їй загрожує ув'язнення
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
У Харкові оголосили про підозру жінці, яка під час перевірки вдарила поліцейських. Інцидент стався в Основ'янському районі міста. Там патрульні зупинили машину за порушення правил дорожнього руху. Проте у жінки, як виявилось, не було документів.
Коли поліцейські просили її зупинитися та представитися, вона спробувала втекти та говорила до правоохоронців нецензурною лексикою. Згодом вона вдарила одного з них в обличчя.
"Слідчі оголосили 31-річній порушниці про підозру за ч. 2 ст. 342 ККУ (Опір працівникові правоохоронного органу). Тепер їй загрожує до двох років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Харківщині оголосили про підозру чоловіку та дружині, які побили поліцейського. Це сталось, коли водія затримали й з'ясували, що він був у розшуку за ухилення від мобілізації. Тоді прибули представники ТЦК.