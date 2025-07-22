У Полтаві вперше запрацювали інспектори з паркування: майже 200 порушень за день

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У понеділок, 21 липня, в Полтаві розпочав роботу новий відділ з паркування у складі Інспекції з благоустрою. Вже у перший день два інспектори зафіксували 197 випадків порушення правил зупинки та стоянки

Про це пише інтернет-видання "Полавщина", передає RegioNews.

Водіям поки лише залишали попередження на лобовому склі, однак вже з 4 серпня почнуть виносити штрафи — від 340 до 680 гривень за кожне порушення.

Секретар Полтавської міськради та в.о. міського голови Катерина Ямщикова зазначила, що така кількість порушень може приносити до бюджету громади щонайменше понад 66 тисяч гривень на день. Але головна мета — не надходження, а вплив на поведінку водіїв.

"Неправильне паркування — це не дрібниця. Це реальні перешкоди для пожежних, швидкої допомоги, ризики для пішоходів, людей з дитячими візками, людей з інвалідністю. Місто має бути зручним і безпечним для всіх", — наголосила Ямщикова.

Як пояснив начальник інспекції Максим Малько, наразі на вулицях працюють лише двоє інспекторів, ще кілька — опрацьовують матеріали в офісі. Восени штат планують розширити, для цього інспекція звернеться до депутатів із запитом на додаткове фінансування.

Інспектори фіксують порушення без участі водіїв. Найпоширеніші випадки — зупинка:

на тротуарах і газонах,

біля пішохідних переходів,

на місцях для людей з інвалідністю.

Такі порушення підпадають під ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у Полтаві комунальники нестандартно відреагували на водія, який систематично паркувався біля сміттєвих контейнерів, ускладнюючи роботу спецтехніки. Цього разу вони вирішили діяти рішуче — авто порушника заблокували з обох боків самими сміттєвими баками.