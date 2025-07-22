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22 июля 2025, 10:53

В Полтаве впервые заработали инспекторы по парковке: почти 200 нарушений в день

22 июля 2025, 10:53
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иллюстративное фото: Общественное
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В понедельник, 21 июля, в Полтаве приступил к работе новый отдел по парковке в составе Инспекции по благоустройству. Уже в первый день два инспектора зафиксировали 197 случаев нарушения правил остановки и стоянки

Об этом пишет интернет-издание "Полавщина", передает RegioNews.

Водителям пока только оставляли предупреждение на лобовом стекле, однако уже с 4 августа начнут выносить штрафы – от 340 до 680 гривен за каждое нарушение.

Секретарь Полтавского горсовета и и.о.

"Неправильная парковка — это не мелочь. Это реальные препятствия для пожарных, скорой помощи, риски для пешеходов, людей с детскими колясками, людей с инвалидностью. Город должен быть удобным и безопасным для всех", — подчеркнула Ямщикова.

Как пояснил начальник инспекции Максим Малько, сейчас на улицах работают только два инспектора, еще несколько — прорабатывают материалы в офисе. Осенью штат планируется расширить, для этого инспекция обратится к депутатам с запросом на дополнительное финансирование.

Инспекторы фиксируют нарушения без участия водителей. Самые распространенные случаи – остановка:

  • на тротуарах и газонах,
  • у пешеходных переходов,
  • на местах для людей с инвалидностью.

Такие нарушения подпадают под ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Полтаве коммунальщики нестандартно отреагировали на водителя , который систематически парковался у мусорных контейнеров, усложняя работу спецтехники. На этот раз они решили действовать решительно – авто нарушителя заблокировали с обеих сторон самыми мусорными баками.

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Полтава инспекция парковка авто штраф водители инспекторы по парковке
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