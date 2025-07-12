Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

12 липня близько 18:00 поліцейським повідомили, що на території аквапарку в Супрунівці дитина впала в басейн. На жаль, врятувати дитину не вдалось. 6-річного хлопчика дістали з води непритомного. Медики провели реанімаційні заходи, але, на жаль, він не вижив.

"Наразі за даним фактом слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Харкові 12-річна дівчинка зникла під час купання. Її намагались знайти, але не змогли. Згодом рятувальники підняли тіло дитини на поверхню.