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12 липня 2025, 21:40

Трагедія в аквапарку на Полтавщині: хлопчик впав у басейн - дитина не вижила

12 липня 2025, 21:40
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Фото: Нацполіція
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У Полтавській області сталась трагедія в зоні відпочинку. Помер 6-річний хлопчик

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

12 липня близько 18:00 поліцейським повідомили, що на території аквапарку в Супрунівці дитина впала в басейн. На жаль, врятувати дитину не вдалось. 6-річного хлопчика дістали з води непритомного. Медики провели реанімаційні заходи, але, на жаль, він не вижив.

"Наразі за даним фактом слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Харкові 12-річна дівчинка зникла під час купання. Її намагались знайти, але не змогли. Згодом рятувальники підняли тіло дитини на поверхню.

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