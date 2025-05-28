Скандал на Полтавщині: 29 людей незаконно утримували у психлікарні

фото: Омбусман України

У Полтавській області під час моніторингового візиту було зафіксовано серйозні порушення прав людини у КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" Полтавської обласної ради

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людиниДмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, у приміщенні, де раніше застосовувалися примусові заходи медичного характеру, 29 пацієнтів заявили, що їх утримують проти їхньої волі. У них вилучили документи та мобільні телефони, а також, за словами постраждалих, їх залучали до примусової безоплатної праці.

На місце інциденту прибули слідчо-оперативна група Національної поліції, представники Полтавської обласної прокуратури та керівництво закладу.

За результатами перевірки було відкрито кримінальне провадження та розпочато слідчі дії.

Керівництво закладу наразі перевіряють на дотримання законодавства та прав пацієнтів.

Омбудсмен наголосив на необхідності суворого дотримання конституційного права кожної людини на свободу і особисту недоторканність. І зазначив, що справа перебуває на його особистому контролі.

Нагадаємо, у Великоберезнянській громаді Закарпатської області зафіксовано шокуючі порушення прав людини щодо охорони здоров'я.