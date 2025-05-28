У Полтаві на хлопчика впала гілка з дерева: дитину госпіталізували
Подія сталася у Полтаві 28 травня близько 16:00 на вулиці Соборності
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
На 9-річного хлопчика з дерева впала гілка. Дитина отримала травми, її на "швидкій" доставили до лікарні.
Причини та обставини події з’ясовує поліція.
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