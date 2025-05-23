Росіяни за добу майже 90 разів вдарили по Сумщині: пошкоджена інфраструктура
Протягом доби російські війська майже 90 разів вдарили по 35 населених пунктах Сумської області
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, передає RegioNews.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Росіяни активно застосовували РСЗВ та скидання вибухівки з БпЛА:
- майже 20 ударів РСЗВ;
- більше 10 скидань ВОГ з БпЛА.
Також загарбники здійснили удари некерованими авіаракетами та БпЛА по території Сумщини.
Внаслідок ворожих атак пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Великописарівській громаді пошкоджені 2 домоволодіння;
- у Сумській громаді – об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Путивльській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді внаслідок обстрілу сталося загоряння приватного будинку, пошкоджені близько 10 домогосподарств.
На щастя, всюди обійшлось без загиблих і поранених.
За добу місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Нацполіції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуювали 29 людей.
Зазначається, що за добу повітряна тривога в області тривала 13 годин 48 хвилин.
Нагадаємо, впродовж 22 травня російські окупанти завдали 658 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали троє цивільних.