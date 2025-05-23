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23 травня 2025, 08:31

Росіяни за добу майже 90 разів вдарили по Сумщині: пошкоджена інфраструктура

23 травня 2025, 08:31
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Протягом доби російські війська майже 90 разів вдарили по 35 населених пунктах Сумської області

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, передає RegioNews.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Росіяни активно застосовували РСЗВ та скидання вибухівки з БпЛА:

  • майже 20 ударів РСЗВ;
  • більше 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також загарбники здійснили удари некерованими авіаракетами та БпЛА по території Сумщини.

Внаслідок ворожих атак пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Великописарівській громаді пошкоджені 2 домоволодіння;
  • у Сумській громаді – об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Путивльській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Білопільській громаді внаслідок обстрілу сталося загоряння приватного будинку, пошкоджені близько 10 домогосподарств.

На щастя, всюди обійшлось без загиблих і поранених.

За добу місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Нацполіції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуювали 29 людей.

Зазначається, що за добу повітряна тривога в області тривала 13 годин 48 хвилин.

Нагадаємо, впродовж 22 травня російські окупанти завдали 658 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали троє цивільних.

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